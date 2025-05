Adunata Alpini a Biella: 80 mila passeggeri sui bus in 3 giorni, il piano trasporti ATAP regge l’urto

Adunata a Biella: tra navette, corse bis, nel territorio sono stati 80 mila gli utenti a viaggiare sui bus nei 3 giorni del grande evento a Biella, dal 9 all' 11 maggio.

Il Presidente di Atap Vincenzo Ferraris fa il punto il giorno dopo, e tira un respiro di sollievo: "Temevamo potessero sorgere problemi invece il piano dei trasporti ha retto. Grazie davvero a tutti coloro che hanno lavorato per arrivare a questo risultato, dalla direzione, all'ufficio programmazione, l'ufficio movimento, quello relazione con il pubblico, il personale a terra e agli autisti".



Le incognite erano tante ma tutto è andato al meglio: "Non possiamo dire che non ci sia stato qualche problema - continua Ferraris - ma tra corse bis e tecnici tutto è stato risolo in poco tempo, grazie anche al Comune e alla Provincia tutto il piano ha retto. E' un risultato che era al di là delle previsioni. In corso dell'evento ci sono state modifiche come l'allungamento delle corse il sabato sera perchè gli Alpini si sono trattenuti più a lungo a Biella ma li abbiamo aspettati, ci mancherebbe. In più occasioni hanno ringraziato gli autisti ed è ovvio che ha fatto piacere. Alcune volte la viabilità ha comportato ritardi che non erano calcolati ma sono stati recepiti senza polemiche. Con la Polizia Locale c'è stata una buona collaborazione anche ieri, quando con l'aumento del traffico i bus avevano difficoltà a passare per via della sosta selvaggia, e ci si è coordinati nel migliore dei modi per deviare il percorso".

Il piano trasporti Atap è tarato su 150 mila utenti circa, qui si parlava di 300, 400 mila persone: "Noi siamo organizzati per un traffico decisamente più dimensionato - conclude il Presidente - e si deve calcolare che se a Biella c'era l'Adunata a Vercelli il traffico era regolare, anche oggi i ragazzi sono andati a scuola per esempio, ma ce la siamo cavata e ringrazio tutti"