Mario Renna, Colonnello delle Truppe Alpine: "Adunata sobria e partecipata, Biella esempio di disciplina alpina" VIDEO

Mario Renna, Colonnello del genio per Truppe Alpine dell'Esercito italiano non ha dubbi. "E' stata un'Adunata piemontese, sobria, in cui la sfilata è avvenuta tra ali di folla lunghissima che pazientemente ha aspettato e applaudito tutti. E' stata una partecipazione ordinata, disciplinata e Biella ha fatto riflettere la sua amina alpina nella giornata più alpina dell'anno, il giorno dell'Adunata".