Adunata a Biella, le parole delle Sorelle Carmelitane: “La presenza di voi Alpini è un dono”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Carissimi Alpini,

con gioia e gratitudine vi accogliamo nel nostro Monastero in occasione dell’Adunata Nazionale a Biella (9 -10 - 11 maggio 2025). La vostra presenza è per noi un dono! Il vostro spirito di servizio, il vostro amore per la patria e per la montagna, il vostro coraggio e la vostra solidarietà sono segni di speranza per il nostro tempo!

Vi apriamo le porte del nostro Carmelo certi che il silenzio, la pace e la preghiera che qui abitano possano offrirvi ristoro e conforto. Il Monastero “Mater Carmeli” è una comunità di monache carmelitane che vivono nella preghiera, nel silenzio e nella fraternità. Da questo luogo nascosto e raccolto, ogni giorno preghiamo per il mondo intero, e ora in particolare per ciascuno di voi.

Accanto al nostro Monastero cresce, maestosa una sequoia secolare, che da anni silenziosamente custodisce questo luogo. Potrete fermarvi alla sua ombra, potrete sostare nella nostra piccola Cappella, luogo semplice e raccolto, per ascoltare il silenzio: un silenzio pieno, come quello delle alte cime, carico di Presenza. Quel silenzio di Dio che vi accompagna e vi protegge da sempre, come un Compagno di cammino fedele e discreto.

Vi affidiamo alla Vergine del Carmelo, Madre e Custode di ogni cammino!