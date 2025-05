Biella, il PD insorge: “Canto fascista risuona nella notte, è un insulto alla memoria”

Riceviamo e pubblichiamo:

“L’Adunata si è aperta con la presentazione di un libro sulla partecipazione degli Alpini alla Resistenza e, venerdì mattina in occasione dell’alzabandiera, sono state ricordate le ragioni della medaglia d’oro al valor militare conferita dal Presidente Pertini alla nostra città: il contributo dei biellesi alla Resistenza e alla liberazione dal nazifascismo, per la quale anche ANA ha ricevuto innumerevoli onorificenze.

Il canto fascista che celebra gli orrori nel colonialismo del duce risuonano nella notte in via Gramsci non ha nulla a che vedere con quanto stiamo celebrando in questi giorni e, ancor più in questa nostra città, è un insulto alla memoria. E ci attendiamo che su questo non ci siano distinguo politici in città”.

Elisa Francese, segretaria provinciale del Partito Democratico Biellese

Andrea Basso, segretario del Circolo del Partito Democratico di Biella