Adunata Alpina: proseguono le rimozioni in città, via una decina di auto in via Repubblica

Nella tarda serata di ieri venerdì 9 maggio sono proseguite le operazioni di rimozione forzata delle auto parcheggiate in aree dove vige il divieto di sosta in vista dell’Adunata degli Alpini. Il carro attrezzi è entrato in azione in diverse zone del centro cittadino, tra cui via Repubblica, dove sarebbero stati rimossi almeno una decina di veicoli.

Le rimozioni si rendono necessarie per garantire la piena operatività delle aree pedonali e dei percorsi di sicurezza previsti per la manifestazione. In particolare, i divieti riguardano le cosiddette zone pedonali “Alpine Verde” e “Gialla”, con quest’ultima che entrerà ufficialmente in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi.

Controlli e spostamenti proseguiranno anche nelle prossime ore per assicurare lo svolgimento ordinato dell’evento, che porterà in città migliaia di persone.