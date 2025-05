Adunata a Biella, oggi c'è il sottosegretario Isabella Rauti: domani il ministro Crosetto

Il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, è alla 96°Adunata Nazionale degli Alpini, a Biella. Per l'occasione, visiterà, oggi, la Cittadella degli Alpini e, nel pomeriggio, parteciperà alla Santa Messa al Duomo ed alla sfilata del Labaro Nazionale.

Domani, con il ministro della Difesa Guido Crosetto, sarà presente alla grande sfilata che vedrà circa 100.000 Alpini in servizio e in congedo attraversare le vie della città.

Con la musica dei cori e delle Fanfare alpine, gli stand espositivi alla “Cittadella degli Alpini ”, le mostre a cielo aperto e i 24 mila Tricolori sui balconi, Biella ospita per la prima volta un evento nazionale che accomuna generazioni diverse, in nome delle tradizioni e dei valori del Corpo degli Alpini, in nome dell’amore per l’Italia.