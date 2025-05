A Bioglio ha suscitato interesse l'incontro in comune con i Carabinieri. Per l'occasione, sono state condivise tutte le informazioni utili per contrastare e riconoscere l'odioso fenomeno delle truffe.

Presenti nella sala consiliare del Municipio oltre 40 cittadini. L'appuntamento con i militari dell'Arma ha avuto luogo nei giorni scorsi.