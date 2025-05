Alpini a piedi da Brinzio a Biella per l'Adunata

Il gruppo Alpini Brinzio, in occasione della 96° Adunata Nazionale che si terrà a Biella dal 9 all' 11 maggio, ha organizzato una marcia fino al capoluogo biellese. Martedì 6 maggio, dalla sede del paese, dopo l'alzabandiera, le penne nere si sono messe in marcia lungo un percorso calibrato diviso in quattro tappe per un totale di circa 100 chilometri tra sentieri, piste ciclopedonali e strade asfaltate con arrivo previsto per venerdì 9 maggio a Biella.

Un’occasione unica, che permetterà di transitare attraverso vari comuni, dove si renderanno gli onori ai vari monumenti ai Caduti presenti sui loro territori, osservando un minuto di raccoglimento per ricordare coloro che sono "andati avanti" per l'Italia. “Le penne nere brinziesi, sempre in prima linea e attivi nel campo della solidarietà, dello sport, della protezione civile e in particolar modo nell'antincendio boschivo, non sono mai da meno nel cimentarsi in nuove sfide” spiegano in una nota stampa.

Brinzio è un paese di poco meno di 800 abitanti posto 10 chilometri a nord di Varese, sulle prealpi varesine. In foto, il passaggio a Roasio.