A Quaregna Cerreto è arrivato per la 96° Adunata Alpini, il Gruppo Alpini di Rosà sezione Monte Grappa FOTO e VIDEO

Il Gruppo Alpini di Rosà nasce nel 1920 sotto la guida di Gianni Vettorazzo, classe 1878, reduce dalla battaglia dell'Ortigara. Oggi è il più vecchio della sezione Monte Grappa e in occasione dell'Adunata a Biella è ospite di Giuseppe Ghione a Quaregna Cerreto. Giuseppe è amico del gruppo da oltre 20 anni, dall'Adunata di Torino ed aveva promesso loro che semmai il grande evento fosse stato organizzato a Biella li avrebbe accolti a casa sua. E così è stato.

Oggi mercoledì 7 maggio sono in una quindicina, ma entro il fine settimana nel campo arriveranno anche a essere 150. Sono attrezzatissimi, con tanti di bagno costruito artigianalmente dal gruppo e pronto per ogni occasione quando c'è la necessità di spostarsi, come nel caso dell'Adunata a Biella. E poi c'è la cappelliera, vero capolavoro artigianale. E che dire? La loro simpatia è contagiosa!

Conoscono già Biella, a luglio erano stati anche ospiti del presidente biellese, Corrado Perona.