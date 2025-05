Alpini, sabato di festa a Ponderano aspettando la sfilata di domenica

Per vivere appieno i festeggiamenti della 96° Adunata Nazionale a Biella, gli alpini di Ponderano hanno organizzato una giornata in musica per sabato 10 maggio. Il programma prevede: alle 9.15 ritrovo presso la sede delle penne nere, con cerimonia dell'alzabandiera alle 9.30.

Seguirà sfilata per le vie del paese con deposizione di fiori al monumento degli Alpini e concerto della Fanfara ANA - sezione di Udine presso la RSA Don Matteo Zanetto. Al termine corteo verso la sede e breve sosta nella piazza di Ponderano.

Di sera, invece, Santa Messa in chiesa parrocchiale alle 18.30, animata dal Coro ANA Preganziol (Treviso) mentre alle 20, sempre in chiesa, si esibiranno i Cori ANA Preganziol (Treviso), Passons (Udine) e La Baita (Carate Brianza).

Un piccolo assaggio di Adunata, prima della grande sfilata di domenica.