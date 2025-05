Tollegno si prepara all'Adunata: tricolore ai cittadini per accogliere gli Alpini.

In vista dell’Adunata Nazionale degli Alpini, il Comune di Tollegno invita tutti i cittadini a partecipare attivamente a questo importante momento di condivisione.

Per celebrare l’evento e dimostrare l’ospitalità della nostra comunità, l’Amministrazione comunale ha deciso di donare una bandiera tricolore a chi desideri esporla presso la propria abitazione e ne sia sprovvisto.

Le bandiere saranno disponibili gratuitamente fino a esaurimento scorte, presso gli uffici comunali negli orari di apertura.

«Si tratta di un piccolo gesto – spiega il Sindaco – per onorare gli Alpini, che rappresentano un simbolo di solidarietà, impegno e amore per il Paese. Invitiamo i tollegnesi a colorare il paese con il nostro Tricolore, in segno di accoglienza e partecipazione».