A Valdengo concerto della Fanfara della Brigata Alpina Julia aspettando l'Adunata

Appuntamento da non perdere a Valdengo per il concerto della Fanfara della Brigata Alpina Julia. A darne notizia il sindaco Roberto Pella: “A Biella si svolgerà l'Adunata Nazionale con una programmazione ricca di eventi che culminerà con la sfilata per le vie della città capoluogo. L'amministrazione comunale ha voluto essere parte attiva di questo appuntamento irripetibile realizzando in paese un evento straordinario come questo”.

Il concerto, a ingresso libero, si terrà giovedì 8 maggio, alle 20.30, presso il centro sportivo comunale di via Libertà. Inoltre, in occasione dell'Adunata Nazionale, presso l'area feste del centro sportivo comunale, il Gruppo Amici Sportivi e gli Alpini forniranno un servizio di ristorazione a pranzo e a cena di venerdì 9 e sabato 10 maggio.