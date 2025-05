Il Terzo Reggimento Alpini arriva a Biella con una marcia in montagna

Lunedì 5 maggio la 35ª compagnia del 3° Alpini si addestrerà al movimento in montagna sulle montagne biellesi con una marcia che partirà dal Santuario della Madonna Nera di Oropa, dirigendosi verso il Lago Mucrone, dove si terrà una cerimonia di ricordo dei Caduti.

Gli uomini e le donne del reggimento, inquadrato nella brigata Taurinense, segneranno simbolicamente l’arrivo delle Truppe Alpine dell’Esercito nella città che ospita la 96ª Adunata Nazionale degli Alpini. Nei giorni successivi la Taurinense allestirà la Cittadella degli Alpini, lo spazio in cui verranno esposti mezzi, materiale ed equipaggiamenti di ultima generazione in dotazione alle Truppe Alpine dell’Esercito, suddiviso in tre aree tecnologia, addestramento e valori.

La Cittadella, situata presso i Giardini Alpini d’Italia, sarà inaugurata ufficialmente venerdì 9 ma sarà aperta alle scuole nella giornata di giovedì 8.Il 3° reggimento Alpini aprirà la sfilata di domenica con due compagnie in armi precedute dalla Bandiera di Guerra dell’unità, decorata di medaglia d’argento al Valor Militare per la conquista del Monte Nero, il 16 giugno 1915, uno dei primi successi dell’Esercito nella Grande Guerra.

L’unità di stanza a Pinerolo ha partecipato a tutte le campagne militari italiane, ed è stato schierato in tutti i teatri operativi all’estero, nell’ambito delle recenti missioni internazionali sotto l’egida di ONU, NATO e Unione Europea.

Punto di partenza: parcheggio del Santuario, ore 9.