Adunata, cresce l'attesa in Valle Elvo: attesi quasi 4mila Alpini, tutti gli eventi in programma (foto di repertorio)

Anche in Valle Elvo si respira un'aria di trepidante attesa per l'Adunata di Biella, in programma il 9, 10 e 11 maggio.

Ad una settimana dal grande evento sono attesi, in queste zone, quasi 4mila Alpini, così distribuiti: 40 saranno a Camburzano, 20 a Donato, 700 a Graglia, 10 tra Netro e Zubiena, altri 10 a Zimone, 20 a Sala Biellese, 40 a Torrazzo, 300 a Mongrando, circa 1700 tra Occhieppo Superiore e Inferiore, 400 a Muzzano, 300 a Pollone, 180 a Sordevolo e 60 a Magnano. Tutti gruppi provenienti da ogni parte d'Italia, in gran parte dalle regioni settentrionali.

Numerosi gli appuntamenti in agenda nei giorni della storica manifestazione, a cominciare dal ricco programma di eventi di scena nei paesi di Graglia, Muzzano e Netro. Si comincia venerdì 9 maggio, alle 10.30, con l'arrivo della Fanfara Alpina Sezione Abruzzi, accolta a Muzzano dalla Banda Musicale di Netro, e la cerimonia dell'alzabandiera, con deposizione di una corona d'alloro ai Caduti. Alle 11, nella struttura de Salesiani, momento musicale in allegria, a cui seguirà pranzo (ore 12), concerto al Santuario di Graglia (ore 18) e cena in compagnia (ore 20). L'indomani, a Netro, si replicherà, alle 9.30, la prima parte della cerimonia del giorno prima, con tappa in piazza Vittorio Veneto. Dopo la posa della corona d'alloro, avrà luogo un corteo lungo le vie del paese (ore 10.15) con Santa Messa in chiesa parrocchiale. La mattinata si concluderà con l'omaggio ai Caduti in viale della Rimembranza e un pranzo condiviso nei locali del salone polivalente, con intrattenimento musicale (ore 12.30).

Nel vicino comune di Sala sarà possibile assistere ad un concerto alpino, con due cori, in chiesa alle 20.30 di venerdì 9 maggio. Serata con tre cori in parrocchia anche a Pollone alle 20.45 di venerdì mentre il sabato dopo la Santa Messa delle 18 si svolgerà una sfilata fino in piazza San Rocco, con cena e concerto alpino. Sempre quel giorno, alle 18, nel comune di Occhieppo Superiore, la banda cittadina allieterà la cittadinanza con un miniconcerto a Villa Mossa: alle 21, invece, in chiesa, concerto di due cori alpini. Non vanno nemmeno dimenticati i vari appuntamenti enogastronomici, di scena a pranzo e cena presso i locali della Pro Loco. A Occhieppo Inferiore, al Polivalente, sarà presente un punto di ristoro per pranzi e cene tenuto dai volontari delle associazioni locali. Concerto di venerdì in chiesa (ore 19) e due cene all'anfiteatro (dalle 20 del 9 e 10 maggio) nel borgo di Sordevolo.

Sabato di festa anche a Donato: intorno alle 16 sfilata per le vie del paese con concerto congiunto della Fanfara Femminile Alpina Friulana e della Filarmonica Donatese in piazza del Municipio, con rinfresco conclusivo. Infine, a Mongrando, dalle 18 di giovedì a domenica apriranno gli stand gastronomici, assieme all'info-point della Pro Loco e alla mostra fotografica curata dagli Alpini, assieme all'Associazione Federico Pistono. Venerdì, alle 11.30, tutti sono invitati all'inaugurazione della passerella Fucina Morino mentre il sabato inizieranno le passeggiate e le visite alla Fucina, all'invaso della Diga e alla residenza Ines e Piera Capellaro per un saluto agli ospiti. Alle 20.45 concerto di cori nella chiesa di Santa Maria Assunta di Curanuova.

Pienamente soddisfatti i capigruppo delle diverse realtà presenti nell'area del Cossatese: “Grazie all’intesa con i Comuni e alla collaborazione con le associazioni siamo riusciti a centrare il nostro comune obiettivo: ricevere nei migliori dei modi i tanti Alpini che prenderanno parte alla 96° Adunata Nazionale. I ringraziamenti sono estesi a tutti i soggetti coinvolti nel comitato di accoglienza”.