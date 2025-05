Adunata Biella, la mappa delle strade chiuse e da quando

In occasione della 96^ Adunata Nazionale Alpini che si svolgerà a Biella il 9, 10 e 11 maggio sono istituiti divieti di sosta con rimozione forzata e sospensione della circolazione veicolare come indicati di seguito e in riferimento alla mappa dell’Area Pedonale Alpina allegata al presente comunicato.

Le indicazioni qui illustrate si ritengono valide salvo eventuali variazioni che dovessero sopraggiungere da parte degli organi di Questura e Prefettura.

AREA VERDE

È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione veicolare dalle ore 00.00 di venerdì 09.05.2025 alle ore 23.00 di domenica 11.05.2025 nell’Area verde indicata nella mappa.

Si precisa che all’interno dell’Area verde potranno circolare solo i mezzi autorizzati e i mezzi appartenenti a corpi di polizia e corpi militari dello Stato.

Nell’area verde sono inoltre autorizzati i mezzi a servizio della logistica merci per negozi e attività di somministrazione cibo e bevande all’interno della medesima area verde, con limiti orari dalle ore 04:00 alle ore 07:00 e mediante esibizione del documento di trasporto che dimostri il luogo di consegna all’interno dell’area.

AREA GIALLA

È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione veicolare dalle ore 00.00 alle 23.00 di domenica 11.05.2025 nell’Area gialla indicata nella mappa.

Si precisa che all’interno dell’Area gialla potranno circolare solo i mezzi autorizzati, i mezzi appartenenti a corpi di polizia e corpi militari dello Stato.

ALTRI DIVIETI OLTRE LE AREE GIALLE E VERDI

È inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, dalle ore 00.00 di venerdì 09.05.2025 alle ore 23.00 del 11.05.2025 nelle seguenti aree:

via Della Repubblica, a eccezione degli stalli riservati al Tribunale nei giorni di apertura, e gli stalli riservati alla PS i cui veicoli in entrambi i casi dovranno essere debitamente riconoscibili

via Galilei, tratto da via Repubblica a via Marocchetti

via per Tollegno, dal civico 4 al confine con Tollegno e Pralungo

via Tripoli

piazza San Paolo, tutta la piazza (gli accessi veicolari al piazzale antistante la stazione verranno interdetti, così come l'accesso tra il piazzale summenzionato e l'area di sosta di piazza Pertini, il cui ingresso e uscita rimarrà accessibile da via Trossi).

È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto mezzi autorizzati dalla locale Questura, dalle ore 07.00 di giovedì 08.05.2025 alle ore 23.00 del 11.05.2025 (comunque fino al termine della manifestazione) in Largo Palatucci, area da via Sant'Eusebio a via Tripoli.

È istituito il senso unico di marcia con direzione est-ovest, eccetto autobus al seguito dell’Adunata, per chi percorre via Ivrea da via dei Tigli sino a via Pollone.

È istituita la direzione obbligatoria a SINISTRA verso via Cernaia per chi percorre via della Repubblica con direzione nord-sud.

È istituita per tutta la durata della manifestazione la ZTL nel Quartiere Piazzo con orario 00.00-24.00, eccetto possessori di autorizzazione già rilasciata dal Comune di Biella ai sensi del Regolamento vigente.

È temporaneamente sospesa la ZTL del quartiere Centro, dalle ore 00.00 del 09.05.2025 alle 07.00 del 12.05.2025.