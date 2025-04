Nel tardo pomeriggio di ieri, 27 aprile, poco prima delle 18, i Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenuti sulla SP230, nel comune di Quinto Vercellese, per un incidente stradale.



Quando la squadra è arrivata, le due persone coinvolte erano già fuori dall'autovettura e alle cure dei sanitari. In seguito è stata messa in sicurezza la macchina e l' area interessata. Presenti anche i Carabinieri, assieme al personale della Croce Rossa e della Croce Blu di Vercelli.