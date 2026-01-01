Svizzera: Esplosione a Crans-Montana, almeno 40 morti e centinaio di feriti in un locale

Tragedia nella notte a Crans-Montana, nota stazione sciistica svizzera a circa due ore da Berna, dove un’esplosione in un locale ha provocato la morte di almeno 40 persone. Secondo quanto riferito dalla polizia del Canton Vallese, ci sarebbero anche circa 100 feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi., non si esclude che tra loro possano esserci italiani.

L’incidente è avvenuto intorno all’1:30 del mattino nel locale “Le Constellation”, che può ospitare fino a 400 persone. Al momento dell’esplosione, la sala era frequentata principalmente da giovani.

Secondo il portavoce della polizia l’incendio non sembrerebbe di natura dolosa e al momento è esclusa qualsiasi matrice terroristica. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’esplosione e coordinando i soccorsi per i feriti.