Dal Nord Ovest - Valanga sulle montagne di Bellino, travolte due persone

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è intervenuto oggi con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte nel comune di Bellino per una valanga.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 11.45 da una persona che non si trovava sul posto che è riuscito a comunicare poche informazioni prima che la linea cadesse. In seguito è giunto un secondo allarme tramite servizio satellitare Apple con coordinate precise e informazioni supplementari che parlavano di 2 persone travolte ed estratte in autosoccorso.

Infine è giunta una chiamata via radio da una guida alpina e tecnico del Soccorso Alpino che si trovava in zona in attività personale e si è portata sul posto. Nel frattempo era decollato l'elicottero del 118 con l'Unità Cinofila da valanga a bordo che ha raggiunto il luogo dell'incidente.

Mentre l'equipe sanitaria prelevava i due travolti che sono stati portati in ospedale entrambi in codice giallo per lieve ipotermia, i tecnici del Soccorso Alpino e l'Unità cinofila hanno bonificato lo scenario verificando che non vi erano ulteriori persone coinvolte.