Bravata aerea sul Monte Rosa: decollo tra le cordate di alpinisti

Tragedia sfiorata sabato 26 aprile sul Colle Sesia: un aereo da turismo svizzero è atterrato nelle vicinanze di un gruppo di alpinisti impegnati nel tratto di salita in direzione della Capanna Margherita a 4290 metri.

L'aereo, un velivolo turistico di piccole dimensioni proveniente dalla Svizzera, appartenente all’Aero Club di Ginevra, è atterrato pericolosamente vicino al gruppo di alpinisti e dopo una breve sosta, ha ripreso il volo. A destare maggiore preoccupazione è stato proprio il suo decollo: l'aereo, infatti, ha sfiorato il gruppo di escursionisti, rischiando di provocare un grave incidente.

Fortunatamente, l'episodio non ha avuto gravi conseguenze, ma avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, soprattutto considerando l'alto afflusso di persone registrato nella giornata di sabato, tutte impegnate nel percorso di gara del Trofeo Mezzalama.

Il pilota si è scusato pubblicamente per aver commesso un "grave errore di giudizio" e in particolare rivolge le sue scuse agli appassionati di montagna a cui dice di essere "fortemente affezionato". L'uomo è in attesa dell'avvio della procedura da parte delle autorità svizzere, che faranno chiarezza sull'accaduto e accerteranno eventuali responsabilità.