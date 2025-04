Sophia Loren ricorda Papa Francesco: "Porto sempre con me il rosario che mi regalò"

(Adnkronos) -

Sophia Loren, in esclusiva con l'Adnkronos, affida il suo ricordo di Papa Francesco, scomparso ieri mattina: "Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Papa Francesco per il quale ho avuto sempre una profonda stima. Ricordo ancora con grande emozione l'incontro con lui nel 2018 nel corso di un'udienza privata in Vaticano, durante la quale mi regalò una corona del Santo Rosario che porto sempre con me''.

"Sono sempre stata credente - tiene a sottolineare l'attrice - e di Papa Francesco ho ammirato la sua profonda umiltà, umanità ma soprattutto la capacità di parlare ed essere vicino alla gente'', conclude l'attrice. (di Alisa Toaff)