Paola Saluzzi: "Luca Giurato mi ha salvata dall'anoressia, ecco come ne sono uscita"

Paola Saluzzi è stata ospite oggi, sabato 19 aprile, da Monica Setta a 'Storie di donne al bivio'. La conduttrice televisiva ha parlato del suo difficile passato legato ai disturbi alimentari, cominciato quando era ancora una bambina.

"Quando avevo un qualsiasi problema chiudevo con il cibo, mi autopunivo", esordisce Paola Saluzzi. La conduttrice ha spiegato a Monica Setta che questi episodi sono diventati più frequenti durante l'adolescenza: "Se qualcosa non andava io non dovevo nutrirmi, per nessuna ragione", ha spiegato.

"Molti ragazzi oggi attraversano questi disagi e magari non dicono nulla", ha aggiunto sperando che il suo racconto in televisione porti più consapevolezza e aiuti chi è in difficoltà.

Paola Saluzzi ha ricordato gli anni in cui era a 'Uno Mattina', al fianco di Luca Giurato, il conduttore scomparso nel 2024: "Stavo attraversando un momento difficile nella mia vita privata, ho cominciato a non mangiare più e a fingere con gli altri". Luca Giurato si è accorto del suo malessere: "Andiamo a fare colazione insieme e io 'giocavo' con il cornetto e il cappuccino, evitando di mangiare. Luca, che si era accorto di tutto, ha cambiato tono e mi ha detto 'adesso basta, ora tu questo te lo mangi, la devi finire'", ha raccontato Paola Saluzzi che in quel momento si è sentita 'scoperta'. "Mi sono vergognata di me stessa, da quel momento è cambiato qualcosa dentro di me", ha detto.

Paola ha raccontato che anni dopo è finita nel tunnel della bulimia: "È terribile, mangiavo e avevo bisogno di andare a liberarmi subito dopo. Con l'anoressia, invece, mi complimentavo quando non mangiavo nulla". Paola col tempo è riuscita a salvarsi e ad accettare se stessa, anche grazie alla preoccupazione di chi le stava vicino: "Mamma mi chiamava e mi diceva che mi vedeva sempre più magra in tv. È stato difficile, ma ne sono uscita".