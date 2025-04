Ferrari, Hamilton furioso a Gedda: non saluta i fan e vola ai box - Video

(Adnkronos) -

Lewis Hamilton furioso a Gedda. A poche ore dalle qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita, in programma oggi sabato 19 aprile, il pilota inglese sta faticando, ancora una volta, a domare la sua SF-25. A differenza del compagno di scuderia Charles Leclerc, che ha fatto segnare il quarto tempo nella seconda sessione di prove libere, ieri Hamilton è finito lontanissimo dal gruppo di testa, chiudendo addirittura al tredicesimo posto.

Il weekend saudita, insomma, non lascia presagire niente di buono per Hamilton, che punterà a migliorarsi in qualifica e ad accedere, come minimo, al Q3 per partire tra le prime dieci posizioni della griglia. In ogni caso, al termine delle prove libere Lewis ha mostrato tutto il suo disappunto rientrando al box Ferrari, non fermandosi a salutare i fan accorsi per lui e regalando solamente un autografo veloce, senza nemmeno voltarsi a guardare. Il tutto è stato immortalato in un video che sta facendo il giro del web e generando la preoccupazione dei tifosi Ferrari.

Un nervosismo comprensibile visti i risultati deludenti di questa stagione, dove Hamilton ha raccolto una sola vittoria, nella Sprint del Gp di Cina, e non è riuscito praticamente mai ad avvicinare il podio. A Gedda la Ferrari proverà a riscattare questo inizio altalenante di Mondiale, con l'Arabia Saudita che è sempre stato un circuito dolceamaro per la Rossa, ma che potrebbe regalare condizioni favorevoli.