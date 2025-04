‘Ndrangheta, detenuti comunicavano con telefonino. 10 arresti in Calabria

VIBO VALENTIA (ITALPRESS) - Nella mattinata odierna militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e Catanzaro con il supporto di personale del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma, stanno procedendo all'esecuzione di provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di 10 soggetti - di cui 7 in carcere e 3 agli arresti domiciliari - tutti gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso a matrice 'ndranghetistica, estorsione aggravata, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e trasferimento fraudolento di valori. Contestualmente sono in corso le attività di perquisizione sia nei confronti dei soggetti raggiunti dalle misure restrittive, sia di altri indagati residenti in Prato, Terni, Secondigliano (NA), Lamezia Terme (CZ), Vibo Valentia, Tropea (VV), Spilinga (VV), Ricadi (VV), Zaccanopoli (VV).

