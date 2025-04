Montecarlo Masters, la guida: dal montepremi al calendario, cosa sapere

(Adnkronos) - Il torneo di Montecarlo apre la stagione sulla terra rossa e sarà una tappa di avvicinamento fondamentale per gli Internazionali di Roma. Nel Principato non ci sarà Jannik Sinner, che sta preparando il ritorno nella Capitale dopo i tre mesi di sospensione per il caso Clostebol, mentre tutti i big non mancheranno. E proveranno a strappare il titolo di campione a Stefanos Tsitsipas, vincitore già tre volte del torneo.

Nel Principato, ci sarà Alexander Zverev a guidare il seeding e Sinner sarà spettatore interessato. Se il tedesco non vincerà il titolo, Jannik rientrerà da numero uno. Ci saranno poi Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, reduce dalla sconfitta in finale a Miami e pronto a far ripartire la caccia al centesimo titolo Atp.

Saranno sei i tennisti italiani impegnati nel

Montecarlo Masters

. Grande attesa per Lorenzo Musetti (unica testa di serie azzurra) e Matteo Berrettini, ma anche Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Fabio Fognini (che parteciperà con wild card). Presenti, dalle qualificazioni, anche Mattia Bellucci e Luca Nardi.

Il Masters 1000 di Montecarlo inizierà domenica 6 aprile con i match del primo turno e si concluderà domenica 13 aprile, con la finale. Ecco il calendario con gli orari di riferimento:

Domenica 6 aprile dalle 11: 1° turno

Lunedì 7 aprile dalle 11: 1° turno

Martedì 8 aprile dalle 11: 1° e 2° turno

Mercoledì 9 aprile dalle 11: 2° e 3° turno

Giovedì 10 aprile dalle 11°: 3° turno

Venerdì 11 aprile dalle 11: quarti di finale

Sabato 12 aprile dalle 13.30: semifinali

Domenica 13 aprile, ore 15: finale

Il torneo di Montecarlo è un Masters 1000 e ha un prize money di 6.128.940 euro ripartito così: 24.500 euro per il primo turno, 44.220 per il secondo, 82.465 euro per il terzo, 154.170 euro per i quarti di finale, 282.650 per le semifinali, 516.925 per la finale e 946.610 euro per il campione.

Ecco i punti assegnati dal Masters 1000 di Montecarlo per ogni turno superato:

Primo turno: 10 punti

Secondo turno: 30 punti

Terzo turno: 50 punti

Ottavi di finale: 100 punti

Quarti di finale: 200 punti

Semifinali: 400 punti

Finalista: 650 punti

Campione: 1000 punti

Le partite di tennis del Masters 1000 di Montecarlo sono trasmesse in Italia in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.