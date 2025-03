Carlo e Camilla in Parlamento il 9 aprile

(Adnkronos) - I reali di Inghilterra, Carlo e Camilla, saranno in Parlamento il prossimo 9 aprile. E' emerso dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Davanti alle Camere riunite a Montecitorio, per una cerimonia in programma alle 14.50, prenderanno la parola i presidenti Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa e poi re Carlo.

Di due giorni fa invece la notizia che è stata rinviata di "comune accordo", visto il recente lungo ricovero di Papa Francesco in ospedale, la visita in Vaticano di re Carlo e della regina Camilla, prevista l'8 aprile. Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota.

I sovrani hanno inviato "al Papa i loro migliori auguri per la sua convalescenza e non vedono l'ora di fargli visita in Vaticano una volta che si sarà ripreso", si legge nel comunicato.