Mezzana, nuovo meccanismo dell'orologio del campanile

È stato ripristinato il meccanismo dell'orologio della torre campanaria di Mezzana Mortigliengo.

A darne notizia l'amministrazione comunale nelle parole del sindaco Corrado Sola: “Grazie all'interessamento del dottor Guido Minero, che si prodiga per il buon esito delle attività legate alla parrocchia, e in particolare alla cura dei beni parrocchiali, si è portato a termine l'intervento al campanile a servizio dei quattro quadranti che segnano le ore del giorno. L'opera è stata finanziata in parti uguali dal Comune e dal lodevole contributo di un privato, il dottor Gabriele Rosa”.

In particolare, il meccanismo è stato ripristinato dalle ditte incaricate, assieme alla porzione di installazione esterna delle lancette sul quadrante. Ora, l'orologio è controllato elettronicamente attraverso un radiocontrollo che assicura l'esattezza dell'ora segnata.