Bimbo alla guida di auto schiaccia il proprietario: è grave

(Adnkronos) - Un bimbo di circa 10 anni ha fatto partire un'auto e ha schiacciato il proprietario contro un muro. È successo a Ossi, a pochi chilometri da Sassari. L'uomo ha perso conoscenza e il suo cuore si è fermato, dopo vari tentativi di rianimazione si è ripreso e ora si trova in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Il bimbo si trovava per gioco nel sedile del guidatore, ma la situazione è sfuggita di mano e il mezzo ha schiacciato il proprietario tra la portiera e un muro. I soccorritori lo hanno trovato in gravi condizioni e hanno provato a soccorrerlo utilizzando anche l'adrenalina: dopo circa 40 minuti di rianimazione il suo cuore ha ripreso a battere. È stato poi trasportato in codice rosso al Pronto soccorso di Sassari con un trauma da schiacciamento del torace.