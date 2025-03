Alpini, al Favaro una storia che dura da oltre 90 anni: “Adunata? Evento storico, ospiteremo Corale e Fanfara”

A meno di due mesi dall'Adunata di Biella, prosegue il nostro viaggio alla riscoperta dei nostri Alpini. Stavolta si fa tappa al Favaro, rione del capoluogo di provincia, incastonato nella valle di Oropa.

Il gruppo, fondato nel 1932 e guidato da oltre 20 anni da Maurilio Coda Zabetta, conta ad oggi 65 soci tra penne nere, amici e aggregati. Come altre realtà biellesi, sono diverse le attività svolte dagli Alpini del Favaro, a cominciare dagli appuntamenti enogastronomici della bagna cauda e della fagiolata che richiamano sempre un gran numero di persone.

Momenti importanti, volti a rafforzare i legami con la comunità e raccogliere fondi a favore delle proprie attività. Non solo: durante l'anno le penne nere affiancano le altre associazioni del quartiere nelle operazioni di assistenza a eventi e manifestazioni sportive, come il Vertikal Tovo o il Memorial Mauro Berghi. Anche la solidarietà trova domicilio al Favaro basti pensare che il vicecapogruppo Ezio Capra è stato impegnato per due settimane come volontario a Torino in occasione degli Special Olympics.

Infine, grande attesa si respira per la 96° Adunata Nazionale, in programma nella nostra provincia il 9, 10 e 11 maggio. “Sarà un bel momento – confida Coda Zabetta – Siamo fieri di prendere parte ad un evento storico come questo”. Al Favaro, nel piazzale delle Cave, a due passi dalla sede, saranno ospitate 50 penne nere provenienti dal Bresciano. Altre 90 troveranno posto nel rione: si tratta della Corale di Conegliano Veneto e della Fanfara di Valle Trompia.

“È in programma per la serata del 9 maggio un concerto alpino nella chiesa del Favaro, con rinfresco finale – sottolinea il capogruppo – Inoltre, sono previste altre iniziative in vista dell'Adunata. Ad esempio, in questi giorni, i soci del nostro gruppo stanno incontrando gli alunni delle scuole per raccontare e spiegare i valori che portiamo avanti, assieme alla storia degli Alpini e dell'Adunata. Confronti rilevanti che permettono di tramandare le nostre tradizioni alle nuove generazioni”.