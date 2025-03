L’Italia Under 21 beffata nel finale, vince l’Olanda 2-1

VENEZIA (ITALPRESS) - Una beffa grande, che dovrà far riflettere l'Italia Under 21 in vista degli Europei di giugno. Al "Penzo" di Venezia gli azzurrini perdono 2-1 contro un'Olanda rimasta in nove uomini dopo le espulsioni di Banzuzi al 62' e di Bogarde al 92'. Gli uomini di Carmine Nunziata rispondono al vantaggio di Fitz-Jim (19') con il rigore di Sebastiano Esposito (54') ma vengono puniti dal gol nel recupero di Bruns, entrato pochi secondi prima. Il ct aveva chiesto ai suoi giocatori di entrare da subito "nell'ottica dell'Europeo".

A giugno in Slovacchia (e lunedì prossimo contro la Danimarca a Cittadella) però servirà qualcosa in più in termini di lucidità sotto porta. Senza Pio Esposito, miglior marcatore dell'era Nunziata con 7 gol in 11 partite e assente per un problema al polpaccio, l'attacco è affidato a Gnonto, che spreca due occasioni da gol (al 14' e al 36') e si fa male al 46' (sostituito da Sebastiano Esposito). L'Italia chiude il primo tempo sotto di un gol.

Merito di Fitz-Jim che al 19' sfrutta un assist di Poku e col sinistro a centro area batte Desplanches. Al 44' gli azzurrini sfiorano il pareggio e lo fanno con Baldanzi che calcia col mancino e costringe Owusu-Oduro a respingere con i pugni. La rete dell'1-1 è rimandata al 53': Doku stende in area Palestra e spinge l'arbitro a concedere il rigore. Dagli undici metri si presenta Sebastiano Esposito, che calcia forte e centrale e realizza il primo gol con la maglia dell'Under 21.

Al 56' altra occasione: Miretti sterza in area, mette a sedere un avversario ma col sinistro trova la deviazione provvidenziale di Goes. La partita cambia definitivamente sei minuti più tardi: Banzuzi interviene in modo scomposto su Baldanzi e viene espulso. L'Olanda (che schiera anche Valente, nato a Groningen ma convocato nelle giovanili azzurre negli anni scorsi) subisce un altro rosso al 93', quando Bogarde riceve il doppio giallo.

L'Italia spinge per il gol, ma viene punita: al 94' Ohio guida un contropiede e serve la palla a Bruns, entrato pochi istanti prima e lucido nello scoccare il tiro vincente. Lunedì contro la Danimarca ci sarà un altro test per lasciarsi alle spalle la beffa di Venezia.

