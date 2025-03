Alpini, a Pralungo si cercano volontari aspettando l'Adunata di Biella

La città di Biella si appresta a ospitare, per la prima volta, la 96° Adunata Nazionale degli Alpini, un evento che si terrà dal 9 all'11 maggio e che richiamerà migliaia di penne nere da tutta Italia. Questa grande manifestazione rappresenta un'occasione speciale per celebrare la tradizione alpina, rinsaldare i valori di solidarietà e appartenenza e, allo stesso tempo, valorizzare il territorio biellese.

L'Adunata non interesserà soltanto la città di Biella ma anche le località limitrofe, tra cui Pralungo, che accoglierà circa 500 persone tra alpini e visitatori. La sezione ANA di Biella e i gruppi alpini locali stanno lavorando per garantire un'accoglienza impeccabile, coinvolgendo attivamente la cittadinanza. Per questo motivo, il Comune e i gruppi di Pralungo e Sant’Eurosia stanno cercando volontari disponibili a dare il loro contributo nell’organizzazione dell’evento.

A tal proposito sono state inviate 150 lettere ai giovani dai 18 ai 24 anni per significare loro l’importanza di questo evento ma soprattutto per coinvolgerli nelle varie attività che verranno messe in campo e che richiedono l’aiuto di tutti. Ci sono diversi modi in cui chiunque può partecipare all’Adunata. A Biella: imbandierare le strade, allestire aree camper, presidiare i parcheggi. A Pralungo: allestire una mostra fotografica sugli Alpini nei giorni precedenti all’evento, supportare i gruppi alpini locali nell’accoglienza dei partecipanti, distribuire brochure informative e contribuire agli eventi serali organizzati per l’occasione.

Per coordinare al meglio i volontari, è stata organizzata una riunione importante venerdì 21 marzo alle 20.30 presso la sede del Gruppo Alpini di Pralungo in via Garibaldi, 3. Durante l’incontro verranno illustrate le attività necessarie e si cercheranno volontari Chi desidera dare la propria disponibilità può contattare: 3337311698, 3397673199 o 3294726149.