Occhieppo inferiore, assegnato il "Premio Daniele Pigato 2025".

Si è svolta ieri, domenica 16 marzo, la cerimonia di premiazione del "Premio Daniele Pigato 2025", riconoscimento conferito ai vincitori dello stage di astrofisica organizzato per le classi terze della scuola media di Occhieppo Inferiore, in collaborazione con l'Unione Biellese Astrofili (UBA). Alla cerimonia hanno preso parte i genitori di Daniele Pigato, oltre a rappresentanti della dirigenza scolastica, docenti, il sindaco e numerosi studenti e genitori.

Il primo premio è stato assegnato al gruppo formato da Aurora Fattori, Daniela Miclaus e Fornasier Nicole, che hanno ricevuto in dono un binocolo ciascuna. Il secondo premio è andato invece a Camilla Durando, Sofia Lunardon, Beatrice Ortore e Vittoria Vialardi, premiate con un astrolabio per ciascuna.

L'iniziativa ha ottenuto il plauso della comunità scolastica e delle autorità presenti, riconoscendo il valore del lavoro svolto da UBA per promuovere la passione per la scienza tra i giovani. Il presidente dell’associazione, dott. Berto, e il segretario, dott. Frassati, hanno sottolineato l'importanza della curiosità scientifica e della ricerca, ribadendo il ruolo fondamentale della divulgazione nel formare le nuove generazioni.

La premiazione ha rappresentato un'occasione per ricordare Daniele Pigato e la sua passione per l'astronomia, con un messaggio chiaro rivolto ai giovani: "Guardare sempre in alto, oltre i confini del possibile..."