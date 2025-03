Appuntamenti posticipati per la Fanfara Alpina Tridentina a seguito di un grave lutto

Gli appuntamenti con la Fanfara Alpina Tridentina, inizialmente in programma per animare il weekend biellese nell’ambito di «AspettiAmo l’Adunata», sono stati spostati al mese prossimo. A causa di un doloroso lutto familiare che ha colpito il direttore della Fanfara, Donato Tempesta, la manifestazione verrà recuperata il 12 e 13 aprile, come comunicato dagli organizzatori. Le condoglianze, da parte degli Alpini di Biella, sono state rivolte alla famiglia del Primo Luogotenente Tempesta.