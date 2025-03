Iraq, ucciso un leader dell'Is: era tra terroristi più pericolosi al mondo

(Adnkronos) - E' stato ucciso Abdullah Maki Musleh al-Rifai, alias Abu Khadija, leader del sedicente Stato islamico in Iraq e Siria. E' quanto ha annunciato il premier iracheno, Mohammed S. Al-Sudani. "Era considerato come uno dei più pericolosi terroristi in Iraq e nel mondo", si legge in un post su X.

Il post riferisce, senza molti dettagli, di un'operazione dell'intelligence irachena, "con il supporto e il coordinamento del Comando delle operazioni congiunte e delle forze della coalizione internazionale".

Abu Khadija era considerato come un "vice califfo" e responsabile delle "operazioni esterne". Nel messaggio il Premier iracheno celebra quella considera una "straordinaria vittoria" degli iracheni "contro le forze dell'oscurità e del terrorismo". "Ci congratuliamo con l'Iraq, con il popolo iracheno e - aggiunge il post - con tutti i Paesi amanti della pace per questa conquista importante in materia di sicurezza".