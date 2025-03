Mongrando, il Polivalente ospiterà la “Cittadella” degli Alpini aspettando l'Adunata di Biella

A Mongrando sarà allestita una “Cittadella” degli Alpini nei giorni dell'Adunata Nazionale di Biella. È quanto ha stabilito l'amministrazione comunale che, a fine febbraio, ha incontrato la popolazione in una serata informativa per esporre le principali iniziative, realizzate insieme alle penne nere del paese, in programma il prossimo mese di maggio.

Cuore dell'operazione sarà l'area del Polivalente dove saranno allestite apposite aree tende e camper, una zona ristorazione e dormitori. “Al momento – spiega il sindaco Michele Teagno – daremo ospitalità ad un centinaio di persone che troveranno alloggio al Polivalente e nella palestra comunale. Si aggiungono 7 camper e una decina di tende ma c'è ancora posto per chiunque fosse interessato". I gruppi arrivano da Borso del Grappa, Como, Crespano del Grappa, Bassano del Grappa. La Cittadella, invece, si avvierà da martedì 6 maggio per chi vuole arrivare prima e sarà a disposizione fino al 12 maggio.

Verrà anche chiusa anche una parte di strada prossima al Polivalente e saranno operativi stand enogastronomici per il servizio di colazioni, pranzi e aperitivi. Inoltre, sarà presente un "info point", gestito dalla Pro Loco per la realizzazione di tour turistici nei luoghi più suggestivi del paese. “Non solo – sottolinea Teagno – Verrà proposto a tutta la cittadinanza di esporre il Tricolore fuori dalle abitazioni durante i giorni dell'Adunata. In Municipio sono a disposizione le bandiere per i nuclei familiari che ne sono sprovvisti”.

Fondamentale sarà l'apporto dei volontari. Da qui l'appello: “Cerchiamo persone disposte ad aiutarci in quel periodo così da gestire al meglio la Cittadella – evidenzia il primo cittadino – Chi fosse interessato può segnalare la propria disponibilità a questa email: adunatamongrando2025@gmail.com”.