Appuntamento da non perdere per gli Alpini di Biella. Sabato 22 febbraio, alle 20, avrà luogo la Cena dell'Inno dell'Adunata nei locali della sede sezionale di via Ferruccio Nazionale 5. Durante la serata sarà presentato il nuovo inno ufficiale della manifestazione, composto dai Maestri Massimo Folli e Ettore Galvani.