Nella giornata di oggi, 16 febbraio, è stato avvistato un cane in una zona impervia, difficile da raggiungere a piedi, sopra Otro, nel territorio di Alagna.

A notarlo una guida alpina, impegnata in un volo con il parapendio che, in breve tempo, ha allertato le forze dell’ordine, ora avvisate in attesa di una segnalazione da parte del proprietario. Al momento non risultano richieste di cani scomparsi. Lo stesso era stato visto vagare qualche giorno fa fuori dall’abitato di Alagna.