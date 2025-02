Cane disperso in montagna, sorvolata l'area in parapendio: ecco le novità.

Nuovi aggiornamenti sulla vicenda del cane avvistato nei giorni scorsi in una zona impervia sopra Otro, nel territorio di Alagna. Dopo la segnalazione di una guida alpina, che lo aveva notato durante un volo in parapendio, molti cittadini si sono preoccupati.

Nella giornata di oggi, lunedì 17 febbraio, Michele Enzio è ritornato in zona per verificare la presenza dell’animale e attrezzato con corde, ramponi e piccozze, ha atteso il diradarsi della nebbia per effettuare le prime perlustrazioni. Durante l’operazione sono stati avvistati numerosi animali selvatici, fra cui stambecchi e camosci, ma del cane, che era posizionato in un tratto particolarmente impervio non vi era più traccia. Si presume, a causa della sua mancanza, che l’animale sia tornato sui propri passi e abbia trovato la via di casa, procedendo a ritroso.