Dal Nord Ovest – Auto si ribalta fuori strada, soccorso un uomo

Oggi, intorno alle 11.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia sono intervenuti a Serravalle, lungo la SP71, per un incidente stradale che ha visto il ribaltamento di un'autovettura finita fuori strada.



Una volta in posto, la squadra ha prestato soccorso al conducente che si trovava già fuori dal mezzo per poi consegnarlo alle cure dei sanitari, non in gravi condizioni.

L'allarme è stato dato in maniera autonoma dallo smartwatch dell'autista della vettura mobilitando i soccorsi.



Sul posto anche i Carabinieri di Serravalle e i sanitari di Gattinara.