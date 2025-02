Alla Pisana inno Roma chiude la premiazione di squadre di calcio giovanili

(Adnkronos) - Un coro, tra un inno della Roma e l'altro, si è alzato dalla sala della Regione Lazio che ha ospitato la cerimonia di premiazione della As Roma femminile calcio e della Asd Roma 1927 Futsal Under 19 maschile, rispettivamente vincitrice la prima della Supercoppa italiana, la seconda Campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Si è concluso così l'evento di scena alla Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio che ha visto protagoniste le squadre giovanili vincitrici. Due "realtà importanti", è stato sottolineato più volte durante la cerimonia, che si pongono come modello per le nuove generazioni e per la diffusione dei valori dello sport.

Ad aprire l'iniziativa il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. Insieme a lui, presenti l'assessore regionale allo Sport, Elena Palazzo, e Rosella Sensi, ex presidente della Roma. E ancora: il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, Gianmarco Migliorati (Sport Director Women’s football), Maurizio Lombardo (Chief Football Operating Officer Women’s Football), Andrea Verde (Presidente Roma 1927 Futsal), Alessandro Angelucci (Direttore generale Roma 1927 Futsal).