Alle elementari di Ponderano l'inglese si impara con l'insegnante madrelingua

Il Comune di Ponderano attraverso una delibera di giunta ha concesso un contributo di € 3.200,00 a favore dell'Istituto Comprensivo di Gaglianico. Il fine è quello dell'attivazione di un progetto di conversazione con un’insegnante madrelingua inglese che si terrà presso la Scuola Primaria di Ponderano nell'anno scolastico 2024-2025.

Il progetto viene gestito direttamente dall' Istituto Comprensivo di Gaglianico, è volto ad ampliare l’offerta formativa indirizzata agli alunni. Nel dettaglio si prevedono 8 ore di conversazione con un’insegnante madrelingua inglese, per un totale di 80 ore complessive.

"Non nascondo che è stato uno sforzo non da poco per noi - commenta il sindaco Roberto Locca - , ma il bene dei ragazzi viene prima di tutto. Ci è stato chiesto dall'Istituto, e non ce la siamo sentita di dire di no. Oggi l'inglese è importantissimo per i ragazzi, sia che vadano avanti con gli studi, sia che vadano a lavorare. Si deve imparare a tutti i costi e più sono piccoli meno fanno fatica".

"Esprimiamo un sentito ringraziamento al Comune di Ponderano per aver finanziato un corso di madrelingua inglese rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria - scrive in una nota Lorenzo Zampieri, preside dell'Istituto Comprensivo di Gaglianico -. E' una meravigliosa opportunità per i bambini che potenzieranno competenze cognitive e sociali necessarie all’apprendimento di una nuova lingua. E un passo davvero significativo verso l’innovazione educativa. Negli ultimi anni infatti l'insegnamento dell'inglese nelle scuole primarie ha assunto un'importanza sempre maggiore. Questo progetto di conseguenza, non solo dimostra un impegno verso l’istruzione di qualità, ma incarna anche la consapevole riflessione sull’importanza della lingua inglese nel mondo contemporaneo. Un'analisi specifica e attenta delle esigenze educative ha portato a determinare come scopo primario quello di stimolare interesse e curiosità per una lingua diversa. Per questo motivo le lezioni si svolgeranno in un contesto ludico e creativo. L'apprendimento dell'inglese sarà quindi destinato ad essere un'esperienza coinvolgente e positiva. Il corso di madrelingua inglese è un'occasione davvero unica per i bambini della scuola primaria. Il sostegno del Comune in questo senso mostra un atto di profonda sensibilità per la formazione dei giovani!".