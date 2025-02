Valute alternative all’euro emergono: quanto peseranno in futuro?

Le valute a corso legale quali l’euro, il dollaro USA e canadese, o ancora il franco svizzero e la sterlina inglese, sono state per lungo tempo le uniche con cui potevamo acquistare beni e servizi.

La digitalizzazione del commercio (il commercio elettronico) ha fatto nascere l’esigenza di avere delle monete digitali native. Sono nate così le criptovalute, tra cui il bitcoin (BTC) è il più noto tra i lettori di argomenti legati all’economia e alla finanza.

Le criptovalute sono attualmente classificate nella tecnofinanza (fintech) e dopo 15 anni di vita hanno raggiunto un grado di maturità che le pone in competizione con le valute che fino a oggi abbiamo utilizzato per fare acquisti.

Dunque quale impatto avranno le criptovalute sulla nostra vita quotidiana e sulle attività di investimento? Cerchiamo di analizzare la situazione con una prospettiva di lungo periodo.

Quanto peseranno in futuro le criptovalute rispetto alle valute a corso legale?

La domanda sul futuro delle criptovalute se lo sono posti in tanti. VanEck, noto sviluppatore di fondi di investimento passivi, ha pubblicato una ricerca che guarda al 2050. Nella loro visione di lungo periodo il BTC è destinato a svolgere un ruolo chiave come mezzo di scambio, fino a diventare una delle maggiori riserve nei bilanci degli Stati.

Di fatto già oggi si discute della possibilità di includere bitcoin tra gli asset che fanno parte della riserva di una banca centrale, entità non dipendente dai governi a cui spetta il ruolo di garantire la stabilità monetaria del paese di appartenenza.

Negli Stati Uniti, ad esempio, il presidente Donald Trump ha lanciato il dibattito sull’argomento e nei prossimi anni si vedrà quale strada adotterà il legislatore statunitense.

Senza guardare a scenari così lontani, e soffermandoci all’oggi va ricordato che le criptovalute assolvono a diversi compiti, tra cui l’essere asset sui quali gli investitori si espongono per diversificare il proprio portafoglio finanziario.

Ad esempio, i trader che operano sulle valute a corso legale sono da tempo investiti anche nelle criptovalute e lo fanno con la coppia di trading BTCUSD, oppure con la coppia di trading BTCEUR e ancora BTCGBP.

Una possibilità data dalle piattaforme digitali di investimento, su cui ogni tipo di investitore può cimentarsi per ampliare le proprie prospettive di crescita finanziaria.

Il valore delle criptovalute e il loro utilizzo presente e futuro

La capitalizzazione totale delle criptovalute vale 3,59 trilioni di dollari circa (fonte CoinMarketCap), dunque circa la metà della capitalizzazione giornaliera del mercato forex che viene quantificata intorno ai 6,6 trilioni di dollari.

Alcune criptovalute, grazie ai gruppi di persone che le sostengono, hanno trovato applicazioni concrete nella vita quotidiana. Infatti è possibile collegare una carta di debito al portafoglio di criptovalute per usare queste ultime anche in un negozio sotto casa. L’operazione di acquisto viene regolata in euro, mentre sul portafoglio di asset digitali avviene una semplice operazione di scambio.

Gli asset digitali vengono utilizzati anche come alternativa più veloce e diretta per far giungere denaro in scenari di emergenza e di guerra, in cui i canali bancari non sono più attivi o sono assenti.

In definitiva, le criptovalute affiancano le valute come l’euro per essere utilizzate in modo privilegiato dove le tradizionali forme di pagamento non sono presenti o efficaci e, parallelamente, stimolano gli investitori ad aprirsi a nuovi asset su cui esporsi finanziariamente.

