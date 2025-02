Spreco alimentare, l’impegno dell’ASL Biella: ecco le iniziative in campo a favore di ambiente e salute

Oggi, 5 febbraio, ricorre la Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, giunta quest’anno alla XII edizione. L’ASL di Biella è attiva nella promozione di corretti stili di vita, che comprendono tra gli altri la riduzione degli sprechi alimentari, attraverso collaborazioni con associazioni del territorio, iniziative rivolte ad operatori sanitari e studenti delle scuole e azioni specifiche avviate presso la mensa aziendale.

L’edizione di quest’anno ha come tema guida il motto “È tempo di agire” e sottolinea lo stretto legame tra spreco alimentare e impatto ambientale. L’importanza di ridurre lo spreco alimentare è evidenziata nell’obiettivo “Promuovere sani stili di vita e la riduzione dello spreco e dell’impatto ambientale attraverso la Ristorazione collettiva (scolastica, aziendale, ospedaliera e socio/assistenziale)” del Piano Nazionale della Prevenzione e viene declinato a livello di programmazione regionale e locale. In quest’ottica l’ASL BI ha costituito un Gruppo di Lavoro dedicato ad uno specifico Progetto di valorizzazione della Mensa aziendale, coordinato dalla Dott.ssa Gianna Moggio, Dirigente Medico Referente Nutrizione della Struttura Complessa Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e Dietologia con l’obiettivo di sviluppare dei programmi di educazione ad una corretta alimentazione e a sani stili di vita, promuovere la prevenzione degli sprechi alimentari e l’attenzione alla sostenibilità ambientale, attraverso una serie di azioni ed interventi diversificati.

Dal 2014 è attivo un protocollo d’intesa tra l’ASL BI e l’associazione “La Rete” per la raccolta di alimenti e pasti provenienti dalla mensa dipendenti. Grazie a questa sinergia tutti i giorni vengono messi a disposizione della “Mensa del Pane Quotidiano” circa 30 pasti completi. In occasione della Giornata Nazionale Contro lo Spreco Alimentare la mensa dell’Ospedale di Biella proporrà la ricetta degli gnocchi di pane al pomodoro, utilizzando uno degli alimenti maggiormente a rischio spreco in Italia: il pane. Nell’ambito del progetto aziendale, il Gruppo di Lavoro si occuperà di prevedere all’interno della Mensa aziendale, menù tematici, volti ad esempio alla prevenzione al femminile e alla prevenzione di malattie cronico-degenerative così da condividere idee e ricette per un pasto originale e diffondere strumenti di prevenzione replicabili anche a casa.

Per facilitare la scelta degli abbinamenti verrà diffuso materiale informativo nei locali mensa e nella intranet aziendale, così da indurre a scelte alimentari consapevoli. Attraverso attività formative si intende limitare gli sprechi, incentivando una porzionatura corretta. L’obiettivo è quello di innescare un “effetto a cascata”: l’adozione di corretti stili di vita da parte dei dipendenti avrà una ricaduta sui loro familiari e quindi sulla comunità. Il 22 novembre 2024 la S.C. SIAN e Dietologia ha organizzato e ospitato il Corso di formazione “Allèati contro lo spreco” con lo scopo di sensibilizzare sul tema degli sprechi alimentari e indicare buone pratiche da seguire per un consumo sostenibile, in un’ottica di sinergia tra ASL, Scuole, Comuni, Associazioni di volontariato ed Enti del territorio.