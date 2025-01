Dorzano, interruzione dell’energia elettrica: stop il 3 febbraio.

Nella giornata di lunedì 3 febbraio 2025, alcune aree del territorio comunale di Dorzano saranno interessate da un’interruzione programmata della fornitura di energia elettrica. Il provvedimento si rende necessario per consentire interventi di manutenzione sugli impianti.

L’interruzione avverrà nella fascia oraria dalle 8:45 alle 14:30 e coinvolgerà le seguenti vie:

Cascina Cavagnana, civici 14, 14a e senza numero;

Cascina Oliva, civici 12 e 12b;

Cascina Striarda, civico 11.

Durante l’intervento, l’energia potrebbe essere momentaneamente ripristinata per brevi periodi. Per questo motivo, si raccomanda ai cittadini di non utilizzare ascensori e di prestare la massima prudenza nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro.

Numero Verde per segnalazione guasti: 803.500