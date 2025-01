Lauretana è l'acqua ufficiale della 40a edizione di Milano Unica

L’acqua più leggera d’Europa rinnova la partnership con l’evento internazionale del tessile, promuovendo qualità e sostenibilità L’acqua più leggera d’Europa rinnova la sua presenza come partner ufficiale di Milano Unica, che torna dal 4 al 6 febbraio 2025 a Rho Fieramilano per festeggiare la 40^ edizione.

Per questa occasione speciale, Lauretana propone una novità esclusiva: una lattina in alluminio da 330 ml, disponibile nelle versioni naturale e frizzante, creata appositamente per celebrare l’evento. Milano Unica è la fiera internazionale di riferimento per l’eccellenza dei tessuti e degli accessori di alta gamma, un palcoscenico che riflette i valori di qualità, innovazione e sostenibilità condivisi con Lauretana.

Da sempre sinonimo di purezza e leggerezza, l’azienda di Graglia è orgogliosa di rappresentare l’eccellenza del territorio biellese, famoso per i suoi pregiati filati e la tradizione artigianale. La nuova lattina in alluminio, materiale riciclabile all’infinito, è anche un tributo alla sostenibilità e all’impegno di Lauretana verso un futuro più green.

Presente con punti di ristoro dedicati all’interno della fiera, Lauretana è pronta a idratare visitatori e professionisti del settore con la sua eccellenza, confermando ancora una volta il proprio ruolo di partner di fiducia di Milano Unica. Appuntamento, dunque, a Rho Fieramilano per scoprire le novità del settore e conoscere l’ultima “nata” in casa Lauretana.