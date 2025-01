A Massazza lavori da un milione di euro per la difesa e la pulizia dei rii

Massazza guarda con attenzione alla prevenzione e alla cura del dissesto idrogeologico. La scorsa settimana sono, infatti, iniziati i lavori di messa in sicurezza dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale.

L'intervento interesserà i rivoli che, dalla Baraggia, scendono a valle nel paese e il rio Ottina. In particolare, la ditta incaricata si occuperà della difesa spondale, unita alla pulizia degli alvei. Come comunicato dal sindaco Enrico Casana, saranno impiegati fondi ministeriali per un progetto complessivo che si aggira sul milione di euro. La conclusione dei lavori è prevista entro il mese di marzo 2026.