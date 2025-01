A Ronco manutenzione alla rete idrica, Cordar informa i cittadini

Cordar SPA Biella Servizi informa i cittadini del comune di Ronco Biellese che, a causa di programmazione di manutenzione straordinaria alla rete idrica, il giorno 29 gennaio, dalle 8.30 alle 16, in via per Zumaglia, via Q. Sella e via Lamarmora, potrebbero verificarsi sospensioni momentanee della distribuzione di acqua potabile e improvvisi cali di pressione.

Il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile. “Scusandoci anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi, si comunica che Cordar resta a disposizione per ogni chiarimento al numero 800 99 60 14” recita la nota.