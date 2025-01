Cerrione non dimentica, arrivata pietra d'inciampo di un biellese deportato a Dachau

Cerrione non dimentica le vittime della Shoah. Nei giorni scorsi, è arrivata in Comune la “pietra d'inciampo”, la prima presente nel territorio biellese. Come si vede in foto, recita la scritta: “A Cerrione abitava Lauro Badà. Nato 1926, arrestato 30.05.1944, deportato Dachau. Fuggito 21.4.1945. Sopravvissuto”.

Il manufatto verrà presentato nelle scuole del paese, come comunicato dal vicesindaco Anna Maria Zerbola: “Il gemellaggio con la città di Pielenhofen ci fatto conoscere e capire le pietre d'inciampo. Stamani, in occasione della Giornata della Memoria, con il sindaco Davide Chiarletti ed un familiare la portiamo a conoscere agli alunni. È stata preparata dall'artista Gunter Demnig per preservare il ricordo delle vittime e degli scampati al Nazismo. La memoria è più forte quanto più rispetta la sua specificità”.