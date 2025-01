Adotta un albero, a Biella risponde presente anche l'Associazione Amici dei Presepi di Callabiana

Anche l'Associazione Amici dei Presepi di Callabiana era presente a Biella per il progetto di “Adotta un albero”, promosso dal Distretto Urbano del Commercio (DUC), voluto dall'assessore alle Scuole Livia Caldesi e dall'assessore al Commercio Anna Pisani, con la collaborazione di Confartigianato Biella, Confesercenti, Ascom e CNA.

Per l'occasione, la piccola realtà si è fatta avanti in una lodevole circostanza. Ricordiamo che l'iniziativa ha lo scopo di rendere la città più verde e sensibilizzare grandi e piccoli sulla cura dell’ambiente e delle risorse naturali. Le offerte raccolte saranno destinate alle sette scuole elementari partecipanti per l’acquisto di materiale didattico.