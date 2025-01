Valdilana scende sotto i 10mila abitanti: nuove strategie in cantiere per invertire la tendenza

Il comune di Valdilana, nato ufficialmente nel 2019, registra per la prima volta una popolazione inferiore a 10mila abitanti. A fine 2024, il dato anagrafico si ferma a 9.947 residenti, segnando un ulteriore calo rispetto ai 10.062 dell’anno precedente. Questo andamento riflette appieno la crisi demografica nazionale, caratterizzata da un costante calo delle nascite e dall’invecchiamento progressivo della popolazione.

I numeri parlano chiaro: nel 2023 il saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) è stato negativo per 116 unità, mentre nel 2024 il dato è peggiorato ulteriormente, con un -119. Tuttavia, il saldo migratorio positivo, frutto dei nuovi arrivi, contribuisce in parte a rallentare la diminuzione complessiva degli abitanti.

Un trend consolidato

Alla sua istituzione, Valdilana contava poco più di 11mila residenti, ma già nello stesso anno di fondazione era sceso sotto questa soglia. L’attuale trend, condiviso con molti altri comuni montani, pone il territorio di fronte a sfide cruciali per il futuro, in particolare per quanto riguarda il mantenimento dei servizi e il contrasto allo spopolamento.

La risposta dell’amministrazione

«Valdilana non è un caso isolato. Le difficoltà nel mantenere una popolazione stabile sono comuni a molti centri montani – spiega l’amministrazione guidata dal sindaco Mario Carli –. La sostenibilità dei servizi e la necessità di attrarre nuove famiglie sono questioni centrali».

Nonostante il calo demografico, il comune si conferma un importante polo industriale e un punto di riferimento per l’offerta di servizi nel Biellese. Proprio su questi elementi, l’amministrazione punta per sviluppare strategie volte a rendere il territorio più attrattivo, soprattutto per i giovani e le famiglie.

Tra i progetti in cantiere figurano il miglioramento delle infrastrutture, il potenziamento dei servizi essenziali e iniziative per valorizzare il territorio montano. «Siamo già al lavoro su progetti che mirano a incentivare l’arrivo di nuove famiglie e attività economiche – sottolinea il Comune –. Tra le priorità, sostegno alle giovani coppie, programmi abitativi per anziani autosufficienti e una maggiore valorizzazione delle risorse locali».

Questi interventi rappresentano un tentativo di arginare il fenomeno dello spopolamento e di garantire un futuro più sostenibile per Valdilana, in un contesto che accomuna molti territori di montagna in Italia.