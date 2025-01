Finanza, la strategia Dogs of the Dow.

Esistono innumerevoli strategie di investimento sul mercato azionario: oggi analizzeremo quella denominata “Dogs of the Dow”, che diventa particolarmente rilevante tra la fine di un anno e l’inizio di quello successivo.

Funzionamento della strategia:

Si tratta di un approccio molto semplice da replicare: il 31/12 di ogni anno si individuano le 10 azioni dell’indice Dow Jones Industrial Average con il più alto dividend yield (la percentuale di dividendo distribuito agli azionisti).

Si investe una egual quantità di denaro su ciascuna delle 10 azioni e le si detengono per un anno, mirando a ottenere reddito da dividendo e potenziale apprezzamento del capitale.

Alla fine di ogni anno si esegue la rotazione dei titoli, dopo aver individuato i nuovi Dogs of the Dow.

Obiettivi della strategia:

La strategia si basa sul presupposto che le azioni con alto dividendo siano in grado di sovra performare il rendimento dell’indice Dow Jones, ed è abbastanza nota anche in virtù della sua semplicità di implementazione.

Considerazioni:

Questa strategia da sola non consente di effettuare una buona diversificazione, in quanto si va ad investire su un unico indice abbastanza settoriale (principalmente composto da titoli finanziari e industriali) ed esclusivamente in valuta dollaro, pertanto si è soggetti anche alle fluttuazioni di cambio con l’euro.

Non è inoltre detto che i Dogs siano sempre in grado di performare più dell’indice.

Personalmente credo che ci siano altre strategie azionarie semplici da replicare, che sono però più performanti e meglio diversificate tuttavia, sebbene non sia una strategia perfetta, i Dogs of the Dow possono rappresentare un'opzione interessante per chi cerca reddito da dividendi, purché integrata in un portafoglio ben diversificato.

I Dogs of the Dow per l’anno 2025

Andrea Fabbris – Consulente Finanziario Indipendente

Disclaimer

Le informazioni fornite in questo articolo hanno finalità informative e didattiche: non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio e non intendono promuovere prodotti o forme di investimento. L’uso dei dati e delle informazioni come supporto per operazioni di investimento personale è sotto la responsabilità dell’utente.